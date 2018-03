Christina Burnett dá curso em SP Foram prorrogadas até a próxima quinta (dia 2) as inscrições para o workshop de Desenvolvimento de Projetos e Formação para Documentário, ministrado por Christina Burnett. O curso ensina os profissionais da área audiovisual a desenvolver apresentação de projetos. Trazida pelo Cultura Inglesa Festival, Christina é uma das especialistas em desenvolvimento de projetos mais requisitadas da Europa. São 16 vagas e 20 pessoas serão selecionadas para participar como ouvintes. O curso, que será dado nos dias 7, 8, 11 e 12 de maio, é gratuito. As inscrições são feitas pelo festival@culturainglesasp.com.br. Informações no 3039-0537.