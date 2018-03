Christie?s é processada por causa de Bacon As duas mais famosas casas de leilões do mundo, a Christie?s e a Sotheby?s, foram parar na mídia devido a uma disputa. O colecionador George A. Weiss, de Connecticut, afirma que a Christie?s havia prometido antecipar a garantia de US$ 40 milhões na venda de uma tela de Francis Bacon, em novembro, para impedir que o negócio fosse feito pela arquirrival Sotheby?s. Alegando a crise da economia global, a Christie?s negou-se depois a cumprir o acordo. O assunto está sendo levado à Justiça dos EUA e a galeria proprietária do quadro, a Weiss Family Art, agora pleiteia não só os US$ 40 milhões como juros. A Christie?s não comentou o assunto.