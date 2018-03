China Zorrilla, numa conversa de mãe Estrela de Elsa e Fred, filme argentino que virou cult em São Paulo, a uruguaia China Zorrilla divide sua atividade entre cinema, teatro e TV, entre Montevidéu e Buenos Aires. China poderá ser vista às 18h30 no canal HB Plus, no filme Conversando com Mamãe, inédito nos cinemas brasileiros. Realizado por Santiago Carlos Oves, tem toda a cara daquele tipo de cinema que os argentinos sabem fazer - histórias de classe média, pequenos dramas humanos. O herói é um sujeito que, sem poder trabalhar e com a casa hipotecada, não vê outra solução para o impasse de sua vida senão a de vender o apartamento de sua mãe. Só que a velhinha - China Zorrilla - não aceita o negócio. Simples presença dessa grande dama da interpretação já é uma credencial.