China descobre mais guerreiros de terracota Arqueólogos chineses descobriram outros cem guerreiros de terracota na cidade de Xian, no centro do país, nos primeiros trabalhos de escavação realizados no mausoléu do imperador Qin Shihuang em, segundo a agência oficial Xinhua. Entre as decobertas, destaque para um soldado de argila em tamanho natural e quatro tanques de guerra. A primeira escavação teve início em 1978, sendo concluída em 1984, com mais de mil peças encontradas. Os Guerreiros de Terracota, que formavam um exército de 8 mil soldados, foram enterrados no mausoléu construído em homenagem à morte do primeiro imperador chinês.