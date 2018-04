Chico Buarque em registro integral

O grande show Carioca, de Chico Buarque, está sendo lançado em DVD e também num CD duplo, pouco mais de um ano após a versão de estúdio ganhar as lojas. O DVD traz o primeiro registro integral de um espetáculo de Chico e foi filmado no Tom Brasil, em São Paulo, em outubro de 2006. Como no CD Carioca ao Vivo - este gravado no Tom Brasil e no Canecão, no Rio, quatro meses depois -, estão lá as músicas de Carioca (que vendeu 100 mil discos) e muitos sucessos antigos, que levantaram as platéias de 12 cidades no Brasil e três na Europa - o espetáculo já foi visto por 185 mil pessoas. Subúrbio, Outros Sonhos, Ode aos Ratos, Porque Era Ela, Porque Era Eu, As Atrizes, Ela Faz Cinema, Bolero Blues, Renata Maria, Leve, Sempre e Imagina fazem companhia a hits de diferentes fases da carreira do maior compositor brasileiro vivo: Mambembe, Morena de Angola, Mil Perdões, Eu te Amo, Futuros Amantes, Bye bye Brasil, As Vitrines, Quem te Viu, Quem te Vê - que entra no bis e é aparentemente a canção mais cantada da turnê - e muitas outras (são 33 no total). Aberto com Voltei a Cantar, famosa na voz de Mário Reis, o show mostra Chico feliz com a volta aos palcos depois de sete anos, em companhia de sua banda, liderada pelo maestro e violonista Luiz Cláudio Ramos, que assina a direção musical e os arranjos. As câmeras captaram a interação entre o cantor, os músicos e a platéia. A direção é de André Horta. O DVD não tem extras, como entrevistas e making of - o que se vê é só a música de Chico, o que já é bastante. O DVD deverá estar nas lojas a partir do dia 15; o CD já está à venda.