Chéreau estará hoje à noite no palco do Sesc Ingressos esgotados, vale tentar a sorte na fila de espera para ver, apenas hoje e amanhã, o cineasta, ator e diretor Patrice Chéreau apresentar, às 21 h, no Teatro Anchieta, o solo O Grande Inquisidor, retirado do romance de Dostoievski Os Irmãos Karamazov. Em entrevista publicada no Estado no dia 27, Chéreau antecipa que estará com o papel na mão, lendo. "Claro, não é simplesmente uma leitura. Mostro ao público como penso que esse texto deve ser dito, como eu o vejo", argumentou. As apresentações integram a programação do Ano da França no Brasil. O Teatro Anchieta fica na Rua. Dr. Vila Nova, 245, tel. (11) 3234-3000.