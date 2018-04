Chemical Brothers traz turnê a SP Duas grandes atrações da música eletrônica têm shows confirmados em São Paulo. Tom Rowlands e Ed Simons, o duo britânico que forma The Chemical Brothers, vai tocar no dia 7 de novembro no Credicard Hall, em São Paulo. A dupla traz ao País a turnê We Are the Night, seu mais recente trabalho, lançado mundialmente no dia 2 de julho. Já outra dupla, a alemã Digitalism, vai tocar no dia 6 de outubro no festival Nokia Trends, em local ainda a ser anunciado. O duo de neo-electro alemão Digitalism mistura o som garage, de indie rock, com o já velho electro, e é formado por Jens Moelle e Ismail Tuefekci, de Hamburgo.