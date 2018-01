Chávez inspira Juvenal, revela autor Perto do fim da novela Duas Caras, o autor Aguinaldo Silva endossa que a plástica - e só a plástica - de José Dirceu lhe serviu de inspiração para Marconi Ferraço. E emenda: ''Já para Juvenal, penso em Hugo Chávez.'' A frase está na conversa que Marília Gabriela, atriz em Duas Caras, gravou com o autor para o canal GNT. Silva revela que no início sofreu ''uma pressão muito grande para tornar a novela menos contundente e mais folhetinesca''. ''Queriam que eu mudasse o rumo dela. Pensei: ''Se tiver que mudar a novela, saio eu!''''