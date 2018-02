Chaves no Cartoon

No ar atualmente no SBT, a versão animada do seriado Chaves é a mais nova atração do canal pago Cartoon. A produção da Televisa em parceria com a Ánima Estudios começa a ser exibida na TV paga em outubro. O canal comprou a primeira temporada da atração - que contém 13 episódios - com textos escritos pelo próprio Roberto Bolaños, criador do personagem. Muitos dos episódios lembram aventuras vividas na série original. O Cartoon pretende exibir o desenho pela manhã, o que exclui competição direta com o SBT, que exibe a atração na hora do almoço. Por problemas jurídicos, Chiquinha é a única que não aparece na animação. A atriz María Antonieta de Las Nieves, que a interpretava no seriado, ganhou os direitos autorais da personagem e não entrou em um acordo para cedê-la ao desenho. Sucesso no México, seu país de origem, a animação de Chaves já foi vendida para a maioria dos países onde a série fez sucesso. Roberto Bolaños está produzindo mais temporadas do desenho. O SBT exibe o desenho desde janeiro, com média de 7 pontos de audiência no horário.