Charles quem? Berling, um astro da França na TV paga Colonizado por Hollywood - é o que não se cansam de dizer os críticos -, o espectador médio brasileiro sabe tudo sobre os astros e estrelas do cinema americano, mas quase nada das atrações de outras nacionalidades. O Eurochannel tenta dar exposição ao francês Charles Berling, homenageado de hoje da Noite de Ator, que começa às 22h30. Berling tornou-se conhecido em todo o mundo ao estrelar a comédia Ridicule, de Patrice Leconte. Na seqüência, entre muitos outros filmes, foi visto em Lavagem a Seco, de Anne Fontaine. A Noite do Ator do canal europeu exibe dois filmes por ele estrelados - o primeiro é Permissão para Amar. Na seqüência, passa Dalida. Ambos não deixam de apresentar curiosos pontos de contato. Permissão para Amar, de Rachida Krim, conta a história de uma garota árabe, funcionária de uma cafeteria em Paris, que se apaixona pelo colega francês. Dalida, de Joyce Buñuel, é uma cinebiografia da cantora de origem egípcia que se matou há 20 anos, em 1987. Em ambos os filmes, o que está em discussão é a integração do emigrante na xenófoba sociedade francesa. A cantora triunfa com sua arte. A garota humilde sofre preconceito. Saiba mais sobre o ator consultando seu site - www.charlesberling.com.