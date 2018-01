Cerro Bayo, um centro-butique

Os bosques da Villa La Angostura e os Lagos Nahuel Huapi e Corrento marcam a beleza da paisagem da estação de esqui de Cerro Bayo, que em 2008 comemora 30 anos. Para festejar, o centro está sob nova direção e quer instituir um conceito mais usado no mercado internacional: de centro de esqui butique. Para isso, promete dobrar seus esforços para oferecer serviços de alto nível e mais atividades voltadas para toda a família. O centro ganhou duas pistas nesta temporada: a Freestyle Park, na pista 18, com saltos ou table tops, obstáculos e uma linha de sliders para iniciantes; e a Extreme Border Park, no fim da pista Trem Fantasma, que também terá duas linhas de obstáculos para esquiadores de níveis intermediário e avançado. Outra novidade é que o complexo fez parcerias com algumas grifes renomadas para garantir a qualidade dos produtos oferecidos nas lojas de aluguel de equipamentos. Para os visitantes que simplesmente não conseguem ficar longe do mundo virtual mesmo quando viajam para um paraíso como este, o acesso à internet está muito mais rápido e foi incorporado o serviço sem fio por todo o centro, segundo a administração. E já que a tecnologia está em alta, o sistema de passes agora é magnético, possibilitando o melhor controle de acesso. O equipamento vai tornar mais fácil ainda a procura por algum esquiador ou criança perdidos nas pistas. Tudo para cuidar da segurança dos visitantes. RADICAL O Cerro Bayo fica localizado a 9 quilômetros da Villa Angostura e a 45 km do Aeroporto Internacional San Carlos de Bariloche e do centro de esqui de Bariloche. Ele está a 1.782 metros de altitude e oferece 11 modernos meios de elevação. São 20 pistas espalhadas pelos 12 km de área esquiável. Fora delas há 4 km para travessia entre os bosques. A neve profunda da área chamada Cañadon desafia as feras mais radicais dessa modalidade a encararem um percurso de 5 km que termina em um belo lago. O centro oferece uma agradável infra-estrutura com complexo hoteleiro, diversas opções de restaurantes, escola de esqui e snowboard, jardim de neve para as crianças e até segurança nas pistas. Isso sim é diversão com alta qualidade. Mais informações estão disponíveis no site www.turismo.gov.ar. ESTRUTURA Altitude base: 1.782 metros Número de pistas: 20 Meios de elevação: 11 Máquina de neve: não Snowboard: sim Heliski: não