Centro Cultural Silvio Santos recebe projetos O Centro Cultural Grupo Silvio Santos abre inscrições, a partir de sexta-feira, para a área de artes cênicas do projeto Vitrine Cultural, que tem curadoria dos jornalistas Valmir Santos e Kil Abreu. Cada proponente poderá inscrever até dois espetáculos, inéditos ou não, compatíveis com os critérios de seleção do projeto, que privilegia a ocupação da Sala Vitrine, de 48 lugares, mas pode estender sua atuação ao Teatro Imprensa, de 449 lugares. O resultado da seleção será divulgado no dia 27 de janeiro. Informações sobre o regulamento podem ser obtidas no hot site, a partir de sexta-feira.