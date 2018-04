Cenas letradas de uma fogueira de vaidades

Com o título Scenes from na Overrated Career (Cenas de Uma Carreira Superestimada), um artigo de Jonathan Rosenbaum, crítico de cinema do jornal americano Chicago Reader, publicado na página de opiniões do New York Times no dia 4, questiona a excelência da obra e o legado cinematográfico do cineasta sueco Ingmar Bergman (1918-2007). O texto, um ataque aos temas, métodos e resultados dos filmes de Bergman, teve como conseqüência uma polêmica envolvendo diversos nomes importantes tanto no meio jornalístico quanto no acadêmico. A primeira resposta veio do colega e concorrente do Chicago Sun-Times, Roger Ebert, em artigo publicado no site www.rogerebert.com. Uma segunda resposta veio de David Bordwell, professor de cinema da Universidade do Wisconsin, na forma de um longo e detalhado post no blog (www.davidbordwell.net). Como bem explicita no trocadilho com Cenas de Um Casamento (1973) usado como título de seu artigo, Rosenbaum questiona duramente não só o corpo de obra de Bergman, mas o que seria uma unanimidade crítica em torno do cineasta sueco. E fundamenta todo o seu ataque na afirmação de que ele tinha ''''o poder de divertir - o que muitas vezes podia ser entendido como uma dificuldade em desafiar os hábitos das platéias convencionais, como Dreyer fez quando construiu sua forma peculiar de espaço fílmico e como Bresson fez quando construiu sua forma peculiar de interpretação''''. Ao sustentar essa argumentação em uma comparação discutível com dois de seus cineastas preferidos, ele incorre em paralelos sem muito sentido entre os três cineastas . Ebert desconstrói todo o castelo de cartas elaborado pelo colega. O crítico do Chicago Sun-Times aponta que entre os argumentos utilizados por Rosenbaum para apontar a decadência de Bergman está o fato de que ''''é menos ensinado nas universidades do que Godard e Hitchcock''''. E para corroborar sua tese usa dados apurados no contador de ocorrências da ferramenta de busca Google (www.google.com). ''''Então, só por curiosidade dei um Google no termo ''''aula de cinema sobre Ingmar Bergman'''' (1,4 milhão de ocorrências) e em ''''aula de cinema sobre Godard'''' (310 mil). Bordwell discute o timing de Rosenbaum, que lança toda sua virulência contra uma obra semanas depois que seu autor morreu. E aponta o que Ebert deixou passar batido: Bergman nunca foi unanimidade e essa polêmica sobre seus temas e métodos foi levantada diversas vezes antes. Mais importante do que isso, Bordwell discute o papel da crítica de cinema jornalística, essa feita no calor da hora, no estabelecimento da formação do olhar do público em geral. ''''Então, quando o crítico propõe uma idéia polêmica, ele tem de ser breve, direto e absoluto.