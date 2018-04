''Cenário musical de hoje é muito ruim'', diz cantor CONSELHOS: O cantor Raimundo Fagner faz o que gosta. Canta, compõe, produz discos novos e fala o que quer. Na rotina dos lançamentos de seu novo álbum, o cantor cearense que já soma 37 anos de carreira, falou sobre seu disco, Roberto Carlos e a indústria musical. "O cenário musical não me dá tristeza, mas indignação e muito trabalho, porque não paro de cantar - tudo é muito ruim e parecido", fala Fagner. O novo disco, Uma Canção no Rádio, traz de volta o Fagner que sabe lidar com a alegria, depois de passar pela morte da mãe e da irmã, na época de Fortaleza. O atual CD traz dez canções, sete compostas com novos parceiros e três do compositor Oliveira do Ceará, que Fagner descobriu na Universidade do Ceará, já com 50 anos. "Foi uma surpresa muito agradável. Ele é um excelente compositor", garante ele. Os parceiros são Chico César, Zeca Baleiro e Fausto Nilo. Há ainda a participação de Gabriel O Pensador na faixa Martelo. Sobre Roberto Carlos, fala: "O Roberto poderia comemorar seus 50 anos com um disco novo. Essa maratona de shows vai cansá-lo, é um marketing malfeito. Roberto deve ser comemorado sempre e não exaurir tudo em um ano." Quanto ao disco do Rei com Caetano, Fagner aconselha: "Ele deveria ter feito esse disco com o Erasmo, o maior parceiro dele. É difícil dar conselho, mas é impossível não criticar. É uma armação muito grande."