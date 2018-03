Célia Helena inicia processo de seleção A Escola Superior de Artes Célia Helena recebe inscrições até o dia 14 para o exame seletivo do curso de bacharelado em artes cênicas. Com mais de 30 anos dedicados à formação do ator, a instituição iniciou neste ano as atividades da escola superior. São três núcleos de investigação: teatro russo, baseado no sistema de Stanislavski; teatro latino-americano; e proposta de investigação prática de conclusão de curso. O exame seletivo será realizado no dia 15, sábado, às 15 horas. A taxa de inscrição é de R$ 80. Mais informações estão no site www.celiahelena.com.br. Os contatos são (11) 3884-8294 e contato@celiahelena.com.br.