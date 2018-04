Celebridade literária, Tezza volta ao refúgio criativo

O romance Um Erro Emocional e ainda um livro de contos, ainda sem título, vão marcar, em 2010, a volta do escritor Cristovão Tezza à sua rotina literária. Afinal, ele já rascunhava as primeiras ideias do romance quando se tornou, como ele próprio diz, "uma celebridade literária" - foi durante quase todo ano passado, em que ele se tornou o escritor mais premiado da temporada, pela obra O Filho Eterno. Depois de tanta badalação, Tezza agora promete retornar ao refúgio criativo e, no segundo semestre, pretende finalizar o novo livro. Ele adiantou apenas que Um Erro Emocional será uma história de amor. Ontem, durante sua participação na Flip ao lado do mexicano Mario Bellatin, leu um trecho do romance ainda inacabado. Confira a seguir: Veja programação completa em especial sobre a Flip "Eu tive uma boa infância, ele quase disse, mas então a imagem de seus cinco anos voltou bruta à memória. A porta do quarto aberta e ele vê, quase como um ensaio, como se todas as noites eles repetissem os mesmos gestos de modo a aperfeiçoá-los - o pai na sombra, com a rigidez de um militar (havia algo de militar em seu pai); e a mãe na luz, aquele belo e ostensivo rosto na luz, o desafio na ponta do queixo, brevemente erguido, os olhos de gelo; estão a meio metro um do outro, e ela diz: É isso mesmo. E daí? O menino lembra que se passaram alguns segundos, como se o pai tentasse recapitular o que ele teria de fazer naquele momento de ensaio, a equipe de filmagem na sombra à espera; mas certamente todas essas camadas de interpretação foram se sobrepondo nos quarenta anos seguintes, de modo que o que de fato aconteceu não importa mais. Ele viu o braço do pai se erguer e ouviu o tapa no rosto da mãe - um tapa em cheio, à mão aberta. Era como se não houvesse fúria, como se não fosse um gesto desesperado de alguém que se lança compulsivamente ao erro, para depois arrepender-se até o último dia do que fez; ao contrário, era como se ele conquistasse aquele momento duro para então ter o que fazer o resto da vida - pensar sobre ele; o corpo do pai, aquela retidão de gesso, a coluna empinada, a sombra daquele queixo também erguido na mesma esgrima mental diante do desafio do olhar dos outros, o corpo do pai praticamente não se moveu - apenas o braço, como um exercício a mais de todos que ele fazia, o cuidado de narciso com os próprios músculos, às vezes ao espelho."