Celebrar a mentira? Data estelar: Mercúrio e Saturno em quincunce; a Lua que cresce será Vazia das 6h04 às 13h31, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra se festeja hoje a duvidosa reputação da mentira, como se algo pudesse ser celebrado em torno dela. Certamente, uma estapafúrdia porcentagem do tempo humano é dedicado a ela, exageradas porções da realidade cotidiana dos seres humanos são construídas pela mentira. Porém, mesmo assim, nada há para se celebrar por isso, porque o que for mentira será, também, aquilo que estressa e que coloca nossa civilização muito aquém do merecido. Historicamente, o dia da mentira relembra a chacota produzida pela mudança dos calendários, pois inúmeras pessoas não sabiam que as datas tinham mudado. Virá o dia em que a mentira será impossível, porque nossa humanidade comungará conscientemente na Mente Universal. ÁRIES 21-3 a 20-4 Tome as decisões de acordo com o nível de entendimento que tiver desenvolvido perante a situação toda. Pode ser que estas não sejam as melhores decisões, mas pelo menos a sinceridade protegerá você de quaisquer consequências. TOURO 21-4 a 20-5 Levar sustos faz parte do caminho. Porém, o que você vai fazer com esses sustos não é algo que esteja escrito na natureza do caminho, será uma decisão que você tomará minuto a minuto no íntimo de seu coração. Você é livre. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Ajudar as pessoas sempre é uma oportunidade que surge no meio de dificuldades ou de assuntos que precisam ser atendidos de forma particular. Ajudar as pessoas não é uma facilidade, mas movimenta virtudes muito elevadas. CÂNCER 21-6 a 21-7 De certo modo, você previu as falhas que aconteceram, o que torna você responsável indiretamente pelos acontecimentos. Daí a necessidade de deter-se o menos possível em discursos de culpa e remorso. Melhor seguir em frente. LEÃO 22-7 a 22-8 Os problemas que aparentemente são de outras pessoas podem converter-se em seus num piscar de olhos. Acontece que todos os problemas são, definitivamente, de relacionamento e não há relacionamento de uma pessoa apenas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Sua alma não é desprovida de poder, mas ainda não sabe usá-lo com sabedoria e, por isso, as atitudes tomadas nesse sentido acabam se mostrando desengonçadas e brutais. O poder faz bem só quando é possível usá-lo com sabedoria. LIBRA 23-9 a 22-10 Seria impossível sentir culpa sem ter consciência da própria alma. A autoconsciência é um tesouro maravilhoso, porque é dela que depende o usufruto da liberdade. Por isso, veja na culpa a pista de algo maravilhoso que se oculta atrás dela. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Aqueles sentimentos que não são expressos na hora em que surgem, correm o risco de transformar-se em ressentimentos, por não terem obtido a satisfação devida no momento adequado. Nem sempre acontece assim, mas sempre há o risco. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Perante a complexidade dos assuntos que sua alma precisa administrar, o melhor a fazer é reservar um bom tempo para cuidar do corpo e da alma. Esses cuidados promoverão atitudes corretas e decisões justas e exitosas. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Faça de suas atitudes um exemplo de amor compassivo e compreensivo, porque é assim que as coisas vão desempatar definitivamente. Se todo mundo continuar firme e forte na obstinação, tudo vai piorar. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Enquanto a mente faz complexas equações matemáticas para conferir a justiça dos relacionamentos, o coração continua se doando todo, sem reserva nenhuma. Quem vai vencer essa parada, a mente racional ou o coração? PEIXES 20-2 a 20-3 Agora, que você surfa com maior segurança nas ondas da vida, tenha cuidado para não começar a buscar culpados pelos eventuais problemas que aparecerem. Sentir-se melhor não significa estar completamente livre dos problemas.