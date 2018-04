CD reúne canções que resumem o romance TRADIÇÃO: Irmã de Ana, a cantora e compositora Marlui Miranda pesquisa as linguagens musicais dos indígenas brasileiros há 30 anos, o que torna natural sua participação no CD que acompanha Yuxin. Para escrever a peça musical, Marlui pinçou trechos do livro que, depois de lidos, são seguidos de uma melodia que busca resumi-los. No texto do encarte, Marlui conta que alguns trabalhos trazem referências de músicas do povo Huni Kuin, mais conhecido como Kaxinawa. A intenção é manter o espírito do livro de Ana, ou seja, basear-se nos sons da natureza que dão voz ao romance. Para isso, Marlui cercou-se de uma equipe formada por profissionais experientes, como André Mehmari no piano e Rodolfo Stroeter no contrabaixo acústico e elétrico, além de um coro de sopranos e tenores. O resultado perpetua a música indígena.