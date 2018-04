CD reúne 12 obras da maestrina por ela mesma executadas AO PIANO:Chiquinha Gonzaga é considerada a primeira mulher, no Brasil, a compor uma opereta e marcha de carnaval, a lendária Ó Abre-Alas, incluída no CD Chiquinha Gonzaga e Seu Tempo (Biscoito Fino), idealizado por Joana Hime. O disco tem 12 faixas: Atraente, Plangente, Te Amo, Cubanita, Pudesse Esta Paixão, Sultana, Só na Flauta, Falena, Corta-Jaca, Sonhando, O Figner Brincando e a célebre marcha. Exceto Ó Abre-Alas, tocada pela Banda Escudeiro, as músicas são executadas pelo Grupo Chiquinha Gonzaga, com a própria ao piano, além de Antônio Maria Passos (flauta), Arthur de Souza Nascimento (violão) e Nelson Alves (cavaco).