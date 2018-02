CBL confirma chapas para futura diretoria A comissão eleitoral da Câmara Brasileira do Livro (CBL) confirmou as chapas que concorrem à sua diretoria - Trabalho e Seriedade, liderada pela atual presidente da CBL, Rosely Boschini, da Editora Gente, e Mudança e Participação, liderada por Armando Antongini Filho, da Editora Leitura. O mandato vale para a gestão de 2009 a 2011 e as eleições ocorrem em 18 de fevereiro. A comissão definiu os nomes para substituir o presidente eleito, caso o exercício da função seja proibido. Na Trabalho e Seriedade, o suplente será Bernardo Gurbanov, da Letraviva, e na Mudança e Participação, Luiz Fernando Emediato, da Editora Geração.