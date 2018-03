Catar construirá hotel desenhado por Zaha Hadid em formato de flor do deserto

O Catar irá construir dois prédios desenhados pela falecida arquiteta britânica-iraquiana Zaha Hadid, incluindo uma torre no formato de uma flor do deserto, próximos ao local da final da Copa do Mundo de 2022, disse nesta terça-feira, 12, um membro da família governante.

O xeique Mohammed bin Hamad al-Thani, irmão do Emir do Catar, contratou Hadid em 2013 para criar as estruturas, sendo uma delas um hotel de 38 andares na forma de um jacinto e com uma base de nove pontas para proteger os visitantes do forte sol do Golfo.

A holding Al Alfia, do xeique Mohammed, informou em comunicado que irá construir a torre "desenhada em resposta a atuais e futuros desafios ambientais" até 2020 na cidade de Lusail, a 23 quilômetros de Doha.

"Muitas vezes olhamos para os sistemas da natureza quando trabalhamos para criar ambientes, para sua lógica incomparável e coerência", disse Hadid, que morreu em março, sobre o projeto.

Agora liderada por Patrik Schumacher, a empresa de arquitetura de Hadid, ZHA, anunciou uma série de novos projetos, incluindo um novo distrito comercial para Praga e um parque tecnológico próximo de Moscou.

Em abril, a companhia informou que irá completar 36 projetos iniciados, ou que estavam sob contrato, antes da morte de Hadid, incluindo um terminal em Salerno, na Itália, o Centro de Pesquisa e Estudos de Petróleo King Abdullah, em Riad, e a Mathematics Gallery, no Museu de Ciência de Londres.