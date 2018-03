Catalão Juan Marsé fica com o Cervantes de literatura de 2008 O catalão Juan Marsé ganhou o Prêmio Cervantes de literatura de 2008. Marsé, de 75 anos, é um romancista de reconhecida trajetória por tratar a decadência da sociedade catalã pós-guerra civil (1936-1939). Autor de livros como Si Te Dicen Que Caí (1973) e La Muchacha de las Bragas de Oro (1978), já foi premiado com o Internacional de Novela México, Planeta e Juan Rulfo de Literatura Latino-Americana e do Caribe.