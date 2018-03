Cataclismo Data estelar: Mercúrio e Saturno em quadratura; a Lua que cresce será Vazia das 9h30 às 14h48, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade ainda se encontra sob o influxo de terríveis imaginações semeadas num passado remoto, mas que reverberam sob a ideia de um grande cataclismo. A espécie humana degenera e se torna submissa como resultado do medo e, por isso, interessa mantê-la em estado de ansiedade, conduzindo seu medo à degenerescência por meio de sexualidade pervertida e culto fanático ao dinheiro. Neste futuro que é agora, a corrente de Vida exaltada que circula pela alma do mundo provoca em nossa espécie desordens mentais e emocionais até evoluirmos o suficiente para absorver a sabedoria que dela resulta. Enquanto resistirmos e nos agarrarmos ao medo, a tragédia continuará, o que aumentará a ansiedade em relação ao cataclismo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Agora é momento de desentortar e não de agregar tortuosidades às já existentes. Sempre será tentador dizer mais uma mentirinha para teoricamente se safar de algum constrangimento. Porém, você sabe, esta é apenas uma teoria... TOURO 21-4 a 20-5 Deus é o único que escreve certo por meio de linhas tortas. Nada do que você, como humano, fizer em linhas tortas terá resultado certo em momento nenhum. Por isso, tenha em mente a correção e a dignidade, nunca as perca de vista. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Ainda que a boa vontade de facilitar tenha se transformado em dificuldades aparentes, deixe o tempo rolar, porque esse grande Mestre acabará demonstrando que as coisas eram bem diferentes do que pareciam ser. Siga em frente. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sempre haverá assuntos que seria preferível manter em segredo. Porém, haverá momentos, também, em que para as coisas saírem do lugar, em nome da construção de bons relacionamentos, os segredos terão de ser revelados e superados. LEÃO 22-7 a 22-8 Os acordos viram desacordos, mas esta é uma situação temporária, desde que tratada com sabedoria. Por isso, evite exaltar-se exageradamente ao perceber que o dito nada mais vale e que tudo terá de ser reconversado. VIRGEM 23-8 a 22-9 As regras não existem casualmente, são a mais fiel tradução da necessidade de tudo se organizar para que a convivência humana seja a melhor possível. Subverter as regras é, também, criar adversidades para si e para o mundo. LIBRA 23-9 a 22-10 Eventualmente será necessário contar alguma história para desviar a atenção dos assuntos que você não deseja expor. Porém, tenha em mente que isso deve ser uma condição passageira, que não se poderia sustentar para sempre. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Você pode tentar se convencer de que as coisas não são assim, mas assado, mas você vai ter sempre à disposição o que as emoções dizerem a respeito. A emoção nunca mente, ela sempre será a mais pura tradução da verdade. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Esperar que toda promessa seja honrada é sinal de ingenuidade ou de grande amor pela humanidade. Nos dois casos, e considerando as circunstâncias atuais, você perderia. Por isso, melhor conferir o andamento de tudo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Ninguém em seu são juízo apreciaria as adversidades. Porém, para a alma que anseia evoluir e aprimorar-se, as adversidades se transformam em convites à criatividade. Se tudo estivesse bem, ninguém criaria nada. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Há desejos que são satisfatórios na imaginação, mas que se levados à prática demonstram claramente terem sido, desde sempre, caprichos e não desejos. Você não precisa mais da experiência para fazer essa constatação. PEIXES 20-2 a 20-3 Chame tudo que acontece pelo verdadeiro nome, não tema dizer a si o que for mais verdadeiro, ainda que isso pareça meio brutal ou cru demais. Melhor aceitar o que acontece, pois assim e só assim as coisas poderão ser mudadas.