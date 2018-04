Cat Power, a ilusionista da canção

Há umas duas décadas, todo estudante de violão costumava chatear os amigos dedilhando os primeiros acordes da balada folk House of the Rising Sun, um hino que ganhou o mundo em 1964 na voz de Eric Burdon, do grupo Animals. Era uma das primeiras coisas que os postulantes ao star system folk aprendiam: "Há uma casa, lá em New Orleans..." Megaconhecida, hipertocada (Bob Dylan gravou, Dolly Parton gravou, Marcelo Nova gravou), foi justamente essa a canção escolhida pela diva indie Cat Power, nome de guerra da norte-americana Charlyn Marie ?Chan? Marshall, para abrir seu show na Via Funchal, na noite de sábado, às 22h19. Era a senha de toda a ambição da cantora: na real, ela se ocupa de inventar novos atalhos para os nossos ouvidos, reavivando brasas de emoções batidas. Ilusionista de covers, crupiê de jukebox, a partir daí Cat Power passou então quase duas horas brincando de esconde-esconde com canções que pertenceram a Aretha Franklin, James Brown, John Fogerty, Kitty Wells, Joni Mitchell, Patsy Cline. Praticamente às escuras, círculos de luz negra projetados no chão, casa lotada (mas uma platéia reverenciosamente silenciosa), o cenário estava cuidadosamente preparado para a conversão coletiva, que seria de arrepiar. A cantora é hoje a contrapartida feminina de intérpretes viscerais como Leonard Cohen ou Jeff Buckley. Não conhece meias emoções, entra de cara e alma na espinha dorsal de cada música. No tipo de arte que agarrou, há pouquíssima concorrência - ninguém tem aquele ronrom de gato na voz (parece que está cantando num desfiladeiro ou na curva de um rio), raras conseguem ser tão delicadas e poderosas ao mesmo tempo, nenhuma consegue dominar uma banda como uma legítima bandleader do jeito que ela faz (talvez só Cassandra Wilson). Houve diversos momentos celestiais no show de Cat Power, difícil destacar um apenas. Foi rascante o jeito que ela passou de Silver Stallion (que cantou cavalgando pelo palco) para New York New York, megahit de Frank Sinatra do qual ela ignorou o DNA e fabricou outra versão. Fortunate Son, de John Fogerty, e Dark end of the Street, de James Carr, fizeram a velinha no teclado de Gregg Foreman virar uma labareda. Metal Heart, dela mesma, com umas clarabóias de ventiladores projetadas no chão, ao estilo Coração Satânico, foi de arrepiar. E houve o momento meio Doors da interpretação de Lord, Help the Poor and Needy - foi quando o tecladista de chapéu largou o teclado e dançou com o pandeiro tal qual um xamã no centro do palco, enquanto Cat Power batia o pezinho e balançava pelas brumas do cenário a gravatinha preta que mal pendurou no pescoço. O bis de Cat Power não foi só um bis, foi uma celebração. Ela voltou à cena com a doce e nostálgica Sea of Love, de Phil Philips. À meia-noite em ponto, ela cantou Don?t Explain, de Billie Holiday, tour de force da mais trágica entre todas as cantoras de jazz, morta há exatos 50 anos. Nesse ponto, com o baterista brincando de imitar o jazz West Coast, dá para perceber que Cat Power talvez seja, de verdade, uma cantora de jazz. Sim, ela é soul, ela é gospel, ela é folk, ela é blues, ela é rock. Mas, fundamentalmente, parece se portar como uma cantora de jazz - a arte da interpretação, para Chan Marshall, consiste em acomodar a voz às reentrâncias do instrumental, deixando-se livre para improvisar conforme a cadência do grupo. O grupo, Dirty Delta Blues, também está cada vez melhor. Agora, se permite distorções e digressões, solos que emularam Sympathy for the Devil, salamaleques a ídolos country como Hank Williams e muito, muito improviso. Passavam 10 minutos da meia-noite quando Cat se despediu, após cantar o folk cucaracha Angelitos Negros. Ficou ainda mais 10 minutos no palco, distribuindo set lists para os fãs, abraçando, beijando mãos, fazendo reverências e batendo continência para a galera hipnotizada.