Castigo e recompensa DATA ESTELAR Mercúrio e Saturno em trígono; Lua se aproxima da fase quarto minguante em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra, quanto maior for a tensão, há certeza de que o espírito se aproxima. Os tempos de bonança produzem saudades e são desejados, nossa humanidade se agarra a estes e abomina os períodos de crise. Porém, só as tormentas confirmam que o espírito se aproxima, trazendo consigo maior luz e oportunidade de evolução, sempre na direção de nossa espécie se tornar parte ativa do infinito circuito de distribuição de Vida, que é o próprio Universo. Dá para suspeitar, agora, perante o tamanho da crise de nossa civilização, a oportunidade que há por trás das dificuldades? Dá para suspeitar, agora, o erro de se pensar em castigos divinos por trás de tudo que acontece? Onde o materialista vê castigo, o espiritual vê recompensa. Áries >>21-03 a 20-04 Há assuntos que não são fáceis de comunicar, mas mesmo assim é absolutamente necessário avançar neste terreno. Administrar esta dificuldade só agrega complexidade a um panorama que já estava suficientemente complicado. Touro >>21-04 a 20-05 Já houve situações em que sua alma considerou inaceitáveis. O tempo passou e hoje em dia essas mesmas situações são parte integrante de sua vida. O inaceitável se torna aceitável com a ação do tempo e com a boa vontade. Gêmeos >>21-05 a 20-06 A demonstração de suas fragilidades não se converterá em motivo de ataque por parte das pessoas que se imaginam suas adversárias ou inimigas. A fragilidade, pelo contrário, desarma imediatamente as intenções nefastas. Câncer >>21-06 a 21-07 Todo mundo critica, mas poucas são as pessoas que o fazem com o firme intuito de aprimorar a situação. Na maior parte dos casos, as críticas são proporcionais ao medo de se tomar uma atitude concreta para melhorar a situação. Leão>> 22-07 a 22-08 Quando se quer, sempre se encontra algum culpado, mas em muitos casos se força a barra neste sentido, inclusive porque a própria situação não se resolveria com a mera aparição de um culpado. E agora, como sair dessa, hein? Virgem >>23-08 a 22-09 Os relacionamentos mais importantes de sua vida precisam passar por um período de cura, superando-se assim as desavenças provocadas pela obstinação e o egoísmo. Nenhuma mentira vai ajudar neste sentido, só a verdade. Libra >>23-09 a 22-10 Quando você quiser se livrar verdadeiramente de algo ou alguém do seu passado, terá de praticar o perdão, pois enquanto cultivar sentimentos negativos, sua alma continuará amarrada. Perdoar é difícil, mas só porque depende de decisão. Escorpião >>23-10 a 21-11 A todo momento há panoramas inspiradores acontecendo no céu e na terra. A todo momento há o Sol, a Lua ou as estrelas no céu para inspirar sua alma. A todo momento, há gestos e pessoas belas transitando por aí na Terra. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Quem não for egoísta que levante a mão! Provavelmente, muitas pessoas a levantariam sinceramente, porque o egoísmo sempre parece coisa dos outros, daqueles eternamente misteriosos outros que levam a culpa por tudo que acontece. Capricórnio >>22-12 a 20-01 A dose de frustração experimentada será proporcional à obstinação em manter tudo no rumo anterior à crise que afeta o mundo. Todas as pessoas foram devidamente convocadas a participar em algo muito maior do que elas mesmas. Aquário >>21-01 a 19-02 As emoções são perturbadoras, mas sem elas não haveria como memorizar as circunstâncias importantes da vida. No entanto, é importante manter as emoções sob domínio, para que a vida não seja apenas uma turbulência constante. Peixes >>20-02 a 20-03 Ainda que você pretenda colher as devidas recompensas por tudo que andou fazendo, será necessário deixar de lado esta necessidade, tendo em vista que, ainda, é imprescindível continuar prestando ajuda. Só depois, as recompensas.