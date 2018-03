Casseta deixa Brasília para o CQC Humorista menospreza política como alvo de piada Ivete Sangalo e Cláudia Leite que se cuidem. Vem aí, Acarejete Love, a verdadeira rainha do Axé. A personagem é uma das novidades do Casseta & Planeta, que volta inédito em abril. Integram também o repertório de novos personagens da trupe um adolescente vampiro e um garoto bombadão, parodiando o clima das academias. "Não sabemos ainda quem vai fazer o quê, por enquanto são só novos quadros" conta Claudio Manoel com exclusividade ao Estado. "O personagem vampiro tem a ver com essa onda adolescente do livro O Crepúsculo", revela ele. "Vamos apostar também no Obama (Hélio de la Peña), que agora vai morar com Michelle e abrigar, clandestinamente, o Osama." As animações, como os Ministros Superpoderosos, estão fora da versão 2009 do programa, assim como personagens antigos como Seu Creysson e Fucker & Sucker. "Resolvemos descansar nossos clássicos, que usamos muito no ano passado, por causa da perda do Bussunda", conta Cláudio. Paródias de programas e novelas da Globo continuam. Caminho das Índias vira Comi o das Índias. "Temos de agradecer a Glória Perez pelo rico universo que nos deu de presente. Sáris, ioga, dancinhas a todo o momento, Kama Sutra, o Tony Ramos, que a gente adora...", continua. "Nem estamos tendo trabalho..." Já as charges políticas serão deixadas de lado. "Iremos atrás só de casos com repercussão nacional", diz Manoel. "Essa história de cercar os caras em Brasília já era. Acaba dando cartaz para eles, tornando funcionários públicos celebridades." E alfineta: "Vamos deixar isso com o CQC, que acha que é inédito". "Bom, acho os meninos competentes, mas eles não têm nada de inédito, né? Afinal, o programa é uma franquia", diz, referindo-se à matriz argentina"