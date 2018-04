Cash, o advogado de um prisioneiro

É bom avisar logo de cara. O documentário Johnny Cash at Folsom Prison, que será exibido hoje e amanhã no Festival Internacional do Documentário Musical - In-Edit Brasil, não é um registro do célebre show que o cantor fez na penitenciária americana em 1968. O diretor Bestor Cram toma o concerto como ponto de partida para levantar um aspecto particular e pouco explorado da biografia do astro do country rock Johnny Cash (1932-2003): seu engajamento com a causa de um presidiário. O registro do show rendeu um dos melhores álbuns do cantor. Uma edição recente nos Estados Unidos reúne a versão em CD duplo e o filme de Cram em DVD, à venda no site www.amazon.com a partir de US$ 19,98. O roteiro tem canções que identificam as ligações de Cash com o universo carcerário, como Folsom Prison Blues, Cocaine Blues, I Got Stripes, I?m Here to Get my Baby Out of Jail, Flowers on the Wall, Greystone Chapel, 25 Minutes to Go (sobre a tensão dos condenados à morte). Trechos de algumas dessas canções aparecem em off no filme, que tem farto material fotográfico do concerto. Jim Marshall, o fotógrafo que acompanhou Cash na ocasião, é um dos entrevistados. Cram também colheu depoimentos dos filhos Rosanne e John Carter Cash, do baixista Marshall Grant, da banda Tennessee Three que o acompanhou no show na prisão, além de ex-detentos, um ex-guarda do presídio e a filha de Glen Sherley, um dos personagens-chaves do documentário. Autor de Greystone Chapel, Sherley é descoberto por Cash, os dois se tornam amigos e o astro se empenha na campanha para livrar Sherley da prisão. A atitude só aumentou a empatia de Cash com os presidiários. Embora tivesse antecedentes de problemas com a lei por conta da posse de drogas, Cash nunca foi preso, ao contrário do que se acreditava. A filha Rosanne até toca nesse assunto no filme. Se parecia que Cash falava de igual para igual com os criminosos, a intimidade do cantor com essa questão só dizia respeito às canções que o público bem conhecia naquele concerto. O filme de Cram também dá uma breve panorâmica no início da carreira do cantor - que decolou ao gravar Cry, Cry, Cry, na lendária Sun Records, que tinha Elvis Presley, Roy Orbison e Jerry Lee Lewis no elenco -, aborda a relação com June Carter Cash, que começou também em 1968 e foi dramatizada no filme Johnny & June (2005), protagonizado por Joaquin Phoenix e Reese Whitesrpoon. A causa de Cash em defesa de Sherley (preso por assalto à mão armada) é um ponto nevrálgico do documentário de Cram. A história dos dois é consequência paralela ao concerto na Folsom Prison, onde Sherley o assistiu e aparece numa foto na primeira fila apertando a mão de Cash, que incluiu Greystone Chapel no roteiro de improviso. Cash apelou até ao governador da Califórnia para libertar Sherley e foi recebê-lo na porta da prisão no dia em que foi solto. Sherley tentou a carreira de cantor, mas não se deu bem, voltou às drogas e acabou se matando com um tiro na cabeça. Serviço Johnny Cash at Folsom Prison. (EUA, 2008, 97 min.), de Bestor Cram. Hoje às 22 h no HSBC Belas Artes, Rua da Consolação, 2.423, 3258-4092. Amanhã às 22h15 no CineSesc Rua Augusta, 2.075, 3087-0500