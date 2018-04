Casal bufo, o atrativo maior do Capilla Real

O uso dos instrumentos de época confere leveza e transparência à execução da Capilla Real de Madrid, grupo de música antiga que se apresentou terça no Cultura Artística. Mesmo com toda a exuberância dos trompetes, no coral introdutório do Oratório de Páscoa BWV 249, de Bach, com que o programa se iniciou, podia-se ouvir nitidamente os detalhes do contínuo (órgão, teorba, fagote e cordas graves). Na ária ''''Seele, deine Spezereie'''', a emissão irregular da soprano María Inmaculada Férez destoou do excelente desempenho de Lina Tur Bonet, a spalla, no violino obbligato. Seu desempenho posterior foi mais equilibrado. Em compensação, o tenor Marcos Ullmann, de timbre muito delicado, demonstrou bom controle da respiração e do legato na ária ''''Sanfte soll mein Todeskummer''''; e foi muito calorosa a participação de Sara Matarranz em ''''Saget, saget mir erfreut'''', embora a disposição muito retraída de María José Megina, no palco, tenha prejudicado a nitidez dos arabescos do oboé obbligato. O júbilo do coral ''''Preis und Dank'''' encerrou de forma persuasiva a execução do Osternoratorium. Um problema ocorrido com o órgão, antes do início do concerto, forçou a eliminação da Missa Brevis de Palacio, do italiano Francisco Corselli, que foi mestre-de-capela em Madri, com a qual se iniciaria a segunda parte. Na antífona de Haendel - que se encerra com a reutilização do Aleluia famoso do Messias - destacou-se o quarteto The Charitable Shall Be, com execução muito equilibrada dos solistas. E os coralistas demonstraram suas qualidades em Blessed Are They. Interessante foi a possibilidade, na segunda parte, de travar contato com trechos de uma zarzuela do século 18 - Ifigenia en Tracia, de José de Nebra, cantada em janeiro de 1747 - uma curiosa mistura de influências gluckianas e do intermezzo napolitano e das formas do teatro popular espanhol, com a presença de elementos ritmos e melódicos de origem popular: a seguidilla, o fandango. Aqui, Maria Inmaculada Férez teve uma atuação muito mais interessante na ária de Orestes - papel decerto escrito, na origem, para castrato - de cuja coloratura desempenhou-se a contento. Mas o grande atrativo do concerto foi a participação de Marta Infante, mezzo de voz cativante, e do barítono José Antonio Carril, ambos muito bons atores, que fizeram o casal bufo Mochila e Cofieta, os criados com os quais se estabelece o contraponto cômico para os personagens sérios. À verve dos dois cantores respondeu o virtuosístico trabalho do violonista Aníbal Soriano, cujo acompanhamento, dentro do contínuo, foi um espetáculo à parte. E a festiva execução do último coral da Cantata nº 34, de Bach, encerrou, como extra, essa grata visita da Capilla Real de Madrid a São Paulo.