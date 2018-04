Casa Dos Artistas LUTETIA: O Edificio, no número 78 da Praça do Patriarca, foi projetado pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo e concluído em 1923. O prédio pertence à Faap, que o restaurou e o transformou em extensão do Museu de Arte Brasileira (MAB). Além de abrigar esporádicas mostras, o Lutetia acolhe, em modernos lofts, artistas de programas de residências, tanto os feitos pela Faap quanto os de parceria com outras instituições, como a Fundação Bienal de São Paulo e agora o MAM.