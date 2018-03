Casa do Baile, de BH, recebe propostas Estão abertas as inscrições para o projeto Arte no Baile 2009, promovido pela prefeitura de Belo Horizonte e voltado para novos talentos da música. Os interessados podem se inscrever até 7 de agosto, enviando proposta de apresentações musicais individuais e coletivas e documentação exigida no edital do concurso, disponível no site www.pbh.gov.br/cultura, no link Licitações e Editais. Serão selecionados seis projetos, os quatro primeiros como titulares e dois como suplentes (se apresentam em caso de desistência dos primeiros), para ocorrer no Espaço Cultura Casa do Baile, em Minas. Mais informações pelo tel. (031) 3277-7443.