Casa de Cultura CONFIRA A PROGRAMAÇÃO PARALELA DA FESTA LITERÁRIA DE PARATY, DEFINIDA NESTA SEMANA: QUINTA (2 DE JULHO) 10h30 Manifesto por um Brasil literário Debate sobre a importância da literatura e políticas de promoção da leitura 13h30 Oficina de Poesia, comPaulo Henriques Britto 15h10 Manuel Bandeira nas ondas do rádio: programa de rádio digital Lettera Libris realiza leitura dramatizada de poemas, projeção de vídeos e gravação de podcasts 16h30 Em caso de felicidade: entrevista com o francês David Foenkinos, autor de O Potencial Erótico de Minha Mulher e Em Caso de Felicidade 18h30 Cinema e Filosofia: o escritor francês Ollivier Pourriol, autor de Cinefilô, propõe aprender filosofia a partir de filmes pops SEXTA (3 DE JULHO) 10h30 Curta O Poeta do Castelo, de Joaquim Pedro. 10h45 Filme Os Condenados, de Zelito Viana. 13h30 Oficina Literária 15h30 Indústria do Cinema: Pedro Buarque de Holanda e Rita Buzzar discutem políticas de patrocínio ao audiovisual 17h30 Curta O Poeta do Castelo e documentário Só 10% É Mentira, de Pedro Cezar, sobre Manoel de Barros 20h30 Cinema fora de ordem: Atiq Rahimi , Maria Camargo e Newton Cannito discutem a produção de roteiros 21h Show Estrela para Toda Vida, com Olivia e Francis Hime SÁBADO (4 DE JULHO) 10h30 Profissão: Repórter: debate com o jornalista americano Jon Lee Anderson 13h30 Oficina Literária 15h30 O Mar e Os Sertões: No centenário da morte de Euclides da Cunha (1866-1909), o escritor Milton Hatoum, o crítico literário Francisco Foot Hardman e a professora Walnice Nogueira Galvão conversam sobre o autor de Os Sertões. Na mediação, o jornalista Daniel Piza, do Estado. 17h30 Intercâmbios literários entre Brasil e França: Anne-Solange Noble, responsável pelos direitos estrangeiros da editora Gallimard, e Françoise Nyssen, diretora editorial da Actes Sud, discutem a presença da literatura brasileira no universo literário francês. Na mediação, Angel Bojadsen, da editora Estação Liberdade 19h30 Curta O Poeta do Castelo e filme Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, de Domingos de Oliveira. 20h30 Concerto Kaleidos: O quinteto de sopros Kaleidos apresenta composições apreciadas por Manuel Bandeira DOMINGO (5 DE JULHO) 10h30 Acordo Ortográfico em questão: o angolano Odjaki, autor de Bom Dia, Camaradas, e o brasileiro Marcelino Freire, autor de Balé Ralé, trocam impressões a respeito do acordo ortográfico. Na mediação, o escritor Marcelo Moutinho 13h30 Oficina Literária 15h30 Curta O Poeta do Castelo e filme Separações, de Domingos de Oliveira 18h Filme De Corpo Inteiro:adaptação do livro de Clarice Lispector, por Nicole Algranti