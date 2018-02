Casa das Rosas reabre após 4 meses Após quatro meses fechada, a Casa das Rosas será reaberta hoje, às 14 horas, com uma programação especial, que inclui literatura, música, teatro, performances e poesia. Entre os pontos altos do evento, que tem duração estimada em 18 horas, está a inauguração da biblioteca Haroldo de Campos, doada à instituição e que será disponibilizada para pesquisa pública. Mais detalhes no site www.casadasrosas.sp.gov.br. A Casa das Rosas, projetada no fim da década de 20 por Ramos de Azevedo, fica na Av. Paulista, 37, tel. 3285-6986. Grátis.