Cartunista lança livro com crítica social O escritor e cartunista Edson Aran lança hoje, às 19 horas, na Livraria da Vila, seu mais recente livro, Delacroix Escapa das Chamas, pela Editora Record. A obra faz uma crítica à inconsequência da sociedade de consumo, uma acusação à estética brega da arquitetura urbana, julgando as tribos, organizações e seitas do mundo moderno. O livro mostra um Brasil em guerra civil, uma São Paulo inóspita, com sua classe média morando em shopping centers enormes, e uma França que se transformou em um Estado Islâmico, incendiando seus museus. A Livraria da Vila fica na Alameda Lorena, 1.731, Jardins, telefone 3062-1063.