Cartas que abalam as memórias de um homem Após perder a mulher, Lisa, que morreu de câncer, Bengt tenta levar uma vida pacata. Sua rotina é normal - manter a casa limpa, fazer as compras, ir ao correio - até que chega uma carta endereçada à companheira. O conteúdo amoroso da correspondência abala as memórias vividas com a esposa. Bengt resolve responder às cartas como se fosse ela. A cada resposta, o viúvo se surpreende com os detalhes da personalidade de Lisa. Com o tempo, Bengt se interessa em conhecer o remetente. O livro do alemão Schlink (o mesmo de O Leitor), traduzido por Kristina Michahelles, inspirou o filme O Amante, de Richard Eyre, que tem no elenco Liam Neeson, Antonio Bandeiras e Laura Linney.