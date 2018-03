Cartas de amor de Edith Piaf são vendidas As cartas de amor que a cantora francesa Edith Piaf escreveu ao ciclista Louis Gérardin durante um breve romance foram leiloadas ontem em Paris por 67 mil (US$ 93 mil), informou a casa de leilões Christie?s. O lote, com preço estimado entre 60 e 90 mil, era composto por 52 cartas assinadas e dois telegramas enviados pela cantora entre 15 de novembro de 1951 e 18 de setembro de 1952. A série de correspondência começou dois anos depois da morte do grande amor de Edith, o boxeador Marcel Cerdan, em um acidente de avião, e se manteve até o casamento da artista com o também cantor Jacques Pills, em Nova York.