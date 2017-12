Cartas, 206 sermões e três biografias chegam ao mercado LANÇAMENTOS: O mercado editorial brasileiro recebe este ano três biografias do padre Antônio Vieira, além da edição das correspondências e dos sermões do religioso português. Fruto de um trabalho de dez anos, Padre Antônio Vieira (José Olympio), de Clóvis Bulcão, previsto para ser lançado na Flip, em julho, é inédito e enfatiza o lado messiânico do jesuíta, além de mostrar um Vieira mais terreno, que não se vexava de conspirar na Holanda em favor de Portugal, por exemplo. ''''Ninguém sabe quem ele é, pois ficou restrito à academia, que discute filigranas'''', afirma Bulcão. A Alameda e a Topbooks reeditam a biografia do historiador português João Lúcio de Azevedo (1855-1933). A Alameda mantém a divisão em dois volumes da História de Antônio Vieira (900 págs., R$ 98), que serão vendidos numa caixa. Baseada na edição de 1918, ela chega neste mês às livrarias com prefácio de Pedro Puntoni, historiador da USP. A partir de edição de 1932, a Topbooks vai lançar a biografia em um único volume, de cerca de 900 págs., com prefácio de Alcir Pécora, professor da Unicamp. Para ele, João Lúcio de Azevedo privilegia a faceta política de Vieira. A organização das correspondências do jesuíta, feita pelo mesmo historiador português nos anos 1920 e publicadas em três volumes pela portuguesa Imprensa Nacional/Casa da Moeda, será lançada pela Globo, que se baseia em edição de 1997. O primeiro tomo sai em maio, enquanto os outros chegam às livrarias em outubro e novembro. Pécora faz o prefácio dessa obra inédita no Brasil. ''''Depois de João Lúcio, outras cartas foram achadas, que não estão incluídas nessa seleção'''', diz. A Editora da Unicamp reedita o esgotado Teatro do Sacramento - A Unidade Teológico-Retórico-Política dos Sermões de Antônio Vieira, de Pécora, que analisa o padre jesuíta a partir de uma visão holística. Ele recebeu críticas ao lançá-lo, no fim dos anos 80, por ter evitado a perspectiva fragmentária. Pécora está envolvido também na publicação do Índice das Coisas Notáveis (Hedra), série de verbetes com termos-chave organizada por Vieira no fim da vida. Esses glossários vinham no final de cada um dos 12 volumes dos Sermões, conhecidos como editio princeps, que o jesuíta editou no fim da vida. ''''O Índice serve como um léxico, um mapa de conceitos para os Sermões, e pode ser lido como um livro de máximas morais'''', diz Pécora. Edições Loyola pretende lançar no segundo semestre, em oito volumes, os 206 sermões a partir da edição da Editora das Américas, em 24 tomos.