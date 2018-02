Carrot ''a'' nova calça Após o aperto da skinny e da amplidão da saruel, o inverno 2009 busca um meio-termo para a nova calça. A atriz Katie Holmes, que se tem revelado sensível trend-setter, cantou a bola ano passado com seu jeans mais curto e folgado, batizado de "jeans do namorado". E na temporada internacional de outubro, a calça-cenoura fez um verdadeiro piquenique nas passarelas. Alguns arriscaram até o paletó do namorado, bem oversize e 80?s. A carrot pants (calça cenoura) pode ter várias versões, como a calça-cachimbo e a calça-harém, além de remeter a modelos tradicionais como a bombacha gaúcha e a jodhpur indiana (a novela Caminho das Índias deve mostrar também a churidar, a dothi e outras). Mas ela é basicamente aquela mais larga, meio baggy, meio fralda, com o gancho mais baixo, o quadril mais solto, que afunila na perna. As de cintura alta são uma armadilha e tanto. E quanto mais fofa a calça, melhor que seja mais acinturada. Para usá-la, duas dicas: a parte de cima tem de ser justa e o salto, ser alto!