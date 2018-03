Carrière cria suplemento do 'inesperado' em coletânea Romancista e roteirista, colaborador entre outros do cineasta Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière reuniu neste volume, traduzido por Cordelia Magalhães, contos anônimos, "que nascem das mais variadas situações e são frutos das mais variadas mentes". "Essas histórias chegam no momento apropriado para semear a dúvida, para reforçar ou abalar as leis, para refinar ou perverter as nossas relações familiares, sociais, para desviar a política, para provocar constantemente o além, que se reserva o direito de não responder. Elas correm pelas ruas, sobretudo à noite. São um suplemento do inesperado, da curiosidade, da inquietude no aparente bem-estar", escreve ele na apresentação. Contos Filosóficos do Mundo Inteiro Jean-Claude Carrière Ediouro 299 págs., R$ 49,90