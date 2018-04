Carpinejar lança o livro Terceira Sede O poeta gaúcho Fabrício Carpinejar lança hoje, às 20 horas, no Sesc Vila Mariana, Terceira Sede (Bertrand Brasil). No evento, o autor também participa de um debate com o público sobre o livro em que ele se projeta como um velho de 72 anos. O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141. Mais informações pelo telefone 5080-3000. Hoje também, na Livraria da Vila (Alameda Lorena, 1.731, telefone 3062-1063), Matteo Bonfitto lança A Cinética do Invisível, em que aborda processos de atuação no teatro de Peter Brook. O livro teve início com a pesquisa de doutorado de Bonfitto, estimulado por Tempestade, encenada por Brook em 1991.