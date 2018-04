Carne Trêmula marca a maturidade de Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar conquistou a fama de grande cineasta especialmente com dois filmes, A Carne Trêmula e Tudo sobre Minha Mãe. O primeiro é destaque de hoje do Telecine Cult, que o exibe às 22 horas. Com uma temática mais masculina (enquanto o filme seguinte privilegia as mulheres), o diretor espanhol revela aqui um extraordinário amadurecimento estético. A história tem início durante o franquismo e termina na Espanha democrática. E começa com uma cena de figurar em antologias. Uma mulher dá à luz no interior de um ônibus. O parto é feito na marra, com o cordão umbilical cortado com os dentes. Finalmente, com o bebê nos braços, a parteira improvisada mostra a ele a cidade e diz: ''''Esta é Madri; veja Madri.'''' Apenas isso. Uma bela homenagem a uma grande cidade. Com a bela fotografia do brasileiro Affonso Beato, Almodóvar mostra como aquele bebê se transforma em rapaz que se envolve com uma prostituta e depois com um policial que, baleado, fica preso a uma cadeira de rodas. O tom é melodramático e o diretor não nega que utiliza o recurso, mas com uma elegância e um equilíbrio que transformam a vida em uma experiência estética.