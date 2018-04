Carnê de viagem, rascunhado e (muito) revelador

São belas as trilhas de Caetano e muitas as suas declarações de amor ao cinema, incluindo as músicas dedicadas a Michelangelo Antonioni, Federico Fellini (e Giulietta Masina). Mas Caetano Veloso também é diretor de um filme radical, Cinema Falado. Numa cena de Coração Vagabundo, ele fala diretamente para a câmera operada pelo diretor Fernando Bronstein Andrade. Diz que está apreensivo em relação à própria voz. Não tem certeza de que conseguirá fazer o show. Acrescenta que vai ficar em silêncio e a simples palavra evoca autores de que Caetano gosta muito. Ingmar Bergman, Antonioni. Veja o trailer de Coração Vagabundo Câmera parada, silêncio, um personagem filmado contra uma parede branca. Caetano descreve a cena e é assim mesmo que ela aparece na tela. O filme não é um documentário tradicional. O diretor é jovem. Poderia ter feito um documentário mais informativo. Seguiu o que talvez seja o caminho mais árduo. Caetano fala muito, mas o que vai sendo articulado por suas palavras e pelo filme segue um percurso errático. Coração Vagabundo é uma espécie de carnê de viagem, acompanhando o artista que realiza a turnê de lançamento de A Foreign Sound. Caetano volta-se para esse som estrangeiro, a música norte-americana, que ele define como a melhor do mundo (e isso desencadeia uma polêmica com Hermeto Pascoal). As primeiras imagens evocam outra polêmica, quando Caetano enfrentou o público que o vaiava no Festival da Record. É Proibido Proibir. Ele lembra que a mentalidade de esquerda, na época da ditadura, tendia a ver o rock como lixo. Aquele foi seu manifesto e Caetano conta como foi importante que a revolução dos baianos se tenha feito em São Paulo, no centro do cosmopolitismo brasileiro. As coisas vão sendo ditas assim, em cenas filmadas em São Paulo, Nova York e no Japão. Em Nova York, é mostrado em cenas com a ex , Paula Lavigne. O filme foi feito em pleno processo de separação e mostra um Caetano fragilizado. Tudo no filme parece rascunhado. Uma frase aqui, uma apresentação ali, um silêncio mais adiante. A soma de tudo isso talvez seja o mais interessante registro já feito sobre a arte de Caetano. O filme é chapa branca, como se costuma dizer? Não é contra Caetano, com certeza, nem busca polêmicas artificiais. Exibe um elenco de coadjuvantes notável - Antonioni, Pedro Almodóvar, David Byrne. Caetano fala de sua admiração por O Passageiro - Profissão: Repórter e o próprio Antonioni, emocionado, assiste ao plano sequência que Caetano considera genial. Ele fala da relatividade do envelhecimento. Diz que, quando jovem, queria ser cremado. Hoje, velho, em termos, quer ser enterrado em Santo Amaro, com seus entes queridos. Coração Vagabundo, no sentido de errático, é nada na sua estrutura, que segue a da canção, mas pode ser tudo pelo que revela em suas entrelinhas. Fernando Bronstein Andrade acertou o tom. Serviço Coração Vagabundo (Brasil 2009 - 72 min.) - Documentário. Dir. Fernando Grostein Andrade. 10 anos. Cotação: Bom