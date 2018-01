Carnaval no céu Pagode no bondinho. Marcos Uchôa reuniu cerca de cem convidados - entre eles, Martinho da Vila, Beth Carvalho, Jorge Aragão e Arlindo Cruz - para um sambão no alto do Pão de Açúcar. O "Carnaval no Céu" vai ao ar em uma série no final do mês, no Bom Dia Brasil.