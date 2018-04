Carmela Gross tira da luz a sua poesia etérea

Um conto de fadas sintético e ironicamente sedutor, um corpo de luz instável preenchendo o vazio da sala, um diálogo coerente e maduro com sua própria trajetória e com segmentos importantes da produção contemporânea. Três maneiras, pertinentes, de descrever Uma Casa, instalação de luz que Carmela Gross expõe no Gabinete de Arte Raquel Arnaud. Na grande sala de entrada, o visitante se depara logo com esse corpo luminoso que emite uma estranha e acolhedora luz cor-de-rosa, não à toa usada em estufas para proporcionar o desenvolvimento das plantas. Sua forma não poderia ser mais simples: o esqueleto de uma casa, reconhecível de forma imediata por qualquer indivíduo. O conforto proporcionado por essa identificação natural rapidamente dá lugar a questionamentos sobre a inesperada situação e a estranha aparência do objeto. O que parecia flutuar, na verdade, está sendo sustentado por um complexo sistema de suportes de metal (pratos de bateria adaptados, de diferentes alturas); a linha cromático-luminosa não é abstrata, mas concreta, segmentada, feita de tubos de luzes com padrões e tamanhos industriais e alimentadas por um emaranhado de fios e reatores. Mesmo assim, o caráter etéreo, poético, da casa subsiste em meio à traquitana eletrônica, à transformação de um projeto ideal em corpo concreto e presente. É do contraste, entre linha e espaço, entre idéia e realidade, entre símbolo universal e fisicalidade, que a obra adquire força. Mas não apenas disso. Além de Uma Casa, a artista expõe no mesmo dois outros trabalhos - uma pequena escultura editada em série e intitulada Outra Casa e uma seleção de fotos de três instalações já realizadas em São Paulo, Moscou e Valência - que falam muito do caráter processual de seu trabalho, enriquecendo a mostra atual pelo diálogo com experiências anteriores de criação. No caso das duas casas - a grande, de luz, e a pequena, folheada a ouro -, essa relação é evidente, direta e meio provocativa. Fica claro desde logo que uma deriva da outra, mas torna-se difícil estabelecer uma relação causal direta. A idéia de projeto é central em toda a produção de Carmela, muitas vezes fazendo com que aquilo que tradicionalmente teria uma função de articulação, de definição de aspectos técnicos, torne-se a própria obra. Ensaio necessário para a colocação da casa de luz no espaço - os pêndulos de chumbo correspondem ao posicionamento ideal dos tripés, que não podem se chocar -, Outra Casa acaba reinventando a questão em outra direção, brincando não mais com a idéia da leitura imediata da forma, mas propondo um interessante e subversivo jogo de construção geométrica, que flerta tanto com a abstração como com a figuração mais simples. Esses diálogos enriquecedores entre um trabalho e outro ficam ainda mais evidentes no filme, de cerca de 20 minutos, reunindo fotos da montagem de três instalações realizadas ano passado pela artista. O uso da luz e sua relação com a paisagem urbana, a força do projeto, a investigação acerca da comunicabilidade da palavra estão entre as características mais marcantes desses trabalhos. Há nesse processo uma ampla gama de desdobramentos possíveis, às vezes desconhecidos pela própria artista. Caso curioso é o da obra Aurora, remontada com grande destaque na Bienal de Moscou deste ano. Isso porque a palavra adquiriu para os russos um significado distinto - a não ser pela forte metáfora de nascimento contida na idéia de revolução. Para eles, Aurora não é o raiar do dia, mas célebre nome do barco em que estava Lenin quando eclodiu a revolução russa de 1917. Uma história curiosa de choque entre diferentes ''''textos'''' para uma mesma imagem, que parece ter levado Carmela a trilhar o caminho entre a palavra e a forma mais simples, aproximando ao máximo significado e significante para explorar - aliando poesia e razão - a imagem acolhedora, sintética e iluminada da casa.