Carma Data estelar: Mercúrio em quadratura com Netuno e Júpiter; a Lua míngua no signo de Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra os males antigos e recentes que nossa humanidade pôs em marcha retornam como chicote a fustigá-la. Assim é que os que se achavam a salvo dos pecados que cometeram, porque corromperam as leis em benefício próprio ou porque se deixaram levar pela ânsia de conquista a todo custo, eles e elas são tocados pela dor aplicada indiretamente pela mão amorosa do Universo, que a tudo regula através da lei de ajuste e compensação que se chama Carma. Todo bem e todo mal retorna ao remetente com a exata força com que foi aplicado, confirmando com isso que o Universo é Amor, pois tudo se encontra interligado. O bem e o mal que nossa humanidade pratica gruda nela e a ela se integra como as rodas se integram aos veículos. ÁRIES 21-3 a 20-4 A civilização é impermeável às novas tendências, mantendo uma relação ambígua com as mesmas. Por um lado, cobiça a criatividade, mas ao mesmo tempo faz o possível para que nada de novo aconteça nunca na civilização. TOURO 21-4 a 20-5 Nunca será fácil acertar na decisão correta, porque a consciência aponta para duas direções discordantes entre si. Arrumar tudo para preservar as coisas como estão? Ou desarrumar tudo em nome de ideais maiores? GÊMEOS 21-5 a 20-6 A impossibilidade de tomar certas atitudes é objeto de pressão e ansiedade. Porém, a longo prazo você poderá entender que nada melhor do que isso poderia acontecer agora. Contendo os impulsos, você tomará atitudes mais sábias. CÂNCER 21-6 a 21-7 Para que haja a maior harmonia possível nos relacionamentos e compromissos de negócios, será necessário ir além do cuidado de seus interesses particulares, concentrando-se no bem da maior quantidade possível de pessoas. LEÃO 22-7 a 22-8 Você chegará ao exato destino que sua alma desejou e quando atingir o propósito reconhecerá exatamente o que foi desejado. Nesse momento, as aparências não terão mais força e a verdade virá à tona, as boas e más verdades. VIRGEM 23-8 a 22-9 Ver um futuro melhor é o início da melhora em si mesma. Porém, inúmeras pessoas se frustram com a perspectiva de melhora, porque carecem de força de vontade para atrever-se a iniciar o trajeto que concretiza a perspectiva. LIBRA 23-9 a 22-10 Faça o necessário para sua criatividade dar as caras, porque neste momento seria irrelevante que você tomasse esta ou aquela atitude em nome de agradar a alguém. Criar é atrever-se a ser maior do que a normalidade exigiria. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As soluções definitivas não são possíveis em relacionamento nenhum, porque as pessoas são dinâmicas, mudam o tempo inteiro, muito além do que elas mesmas reconheceriam. Porém, a transitoriedade de toda solução comprova o afirmado. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 No mundo material, as pessoas querem subir ao topo do mundo para serem bajuladas e servidas. No mundo espiritual, quanto mais elevada for a sua posição, maior será o serviço que você terá de prestar aos seus semelhantes inferiores. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O espírito empreendedor não quer nem saber das limitações materiais, mas elas existem, você conhece bem a situação. Porém, o que seria mais sábio, conter o empreendedorismo ou arriscar-se a um futuro incerto? AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quem distribuir conselhos sensatos e firmes com o objetivo de ajudar você, na verdade acabará aprofundando os dilemas em que sua alma está envolvida e, também, a solidão que resulta disso. Por trás das boas intenções... PEIXES 20-2 a 20-3 A partir do momento em que você perde a capacidade de rir de seu próprio desempenho começa o verdadeiro desastre. No imenso palco da vida somos todos protagonistas de uma tragicomédia que só termina bem com uma sonora gargalhada.