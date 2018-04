Carlos Fuentes recebe prêmio de jornalismo O escritor mexicano Carlos Fuentes, de 80 anos, foi homenageado com o Prêmio González-Ruano de Jornalismo, concedido pelo Instituto de Cultura da Fundação Mapfre da Espanha por seu artigo El Yucatán de Lara Zavala, publicado no jornal Reforma, do México, em 7 de abril de 2008. Fuentes ganhará 15 mil (US$ 21,227 mil). A premiação, realizada há 34 anos, ampliou seu âmbito geográfico para além da Espanha e incluiu nesta edição a participação de artigos publicados em língua espanhola em qualquer país. O texto de Fuentes explora o relato do mexicano Hernán Lara Zavala sobre a Guerra de las Castas em Yucatán em 1847.