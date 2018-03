Carlos Fajardo abre seu ateliê para cursos O artista e o professor no Departamento de Artes Plásticas da USP Carlos Fajardo abre seu ateliê para novas turmas em seus dois cursos sobre arte contemporânea. As atividades são dirigidas a todos os públicos, independentemente de sua formação profissional. As aulas são desenvolvidas com leituras de textos pontuais e discussões sobre artistas como Duchamp, Warhol, Gerhard Richter, Robert Smithson e Hélio Oiticica. Um dos cursos centra-se no tema do uso da imagem fotográfica. As aulas ocorrem às segundas, terças e quartas. Mais informações e inscrições pelo tel. 3675-6081 ou pelo e-mail cursosfajardo@uol.com.br.