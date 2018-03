Carlinhos: 10h no ar

A overdose de Carlinhos, ex-Pânico eliminado do reality A Fazenda, rendeu a melhor média do ano para a Record anteontem. Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, das 7 h à meia-noite de quinta-feira, a Record registrou média de 11 pontos de audiência, sua melhor marca desde outubro de 2008, na cobertura do sequestro de Eloá, em Santo André. A Globo, que perdeu para a Record em muitos horários, recuperou-se na faixa nobre, registrando média dia de 19 pontos. SBT ficou com 5 pontos. A exploração da triste história de Carlinhos - ele fora abandonado pela mãe que, claro, foi à TV pedir o seu perdão - é responsável por esse sucesso de audiência. Passando de programa em programa, Carlinhos ficou mais de dez horas no ar anteontem. O primeiro a apostar na história foi o Hoje em Dia, que registrou sua melhor média desde a estreia(2005): 14 pontos. No horário do SPTV 1, a Record alcançou média de 17 pontos, ante 7 da Globo. Geraldo Brasil, que costuma registrar 6 pontos de ibope, marcou 13. Ontem, de novo com Carlinhos, o Hoje em Dia registrou, até às 14 h, média de 12 pontos, ante 9 da Globo em medição prévia.