Carl Cox encerra hoje turnê brasileira

Na última eleição dos melhores DJs do mundo, promovida anualmente pela revista britânica DJ Mag, Carl Cox ocupa a 7ª posição. Mas se, por acaso, os quesitos fossem simpatia e carisma ele seria hors-concours. O DJ que completa em 2007 30 anos de estrada está de volta ao País após quatro anos e encerra hoje, no Espaço das Américas, a turnê brasileira que já passou por Belo Horizonte, Angra dos Reis , Camboriú, Recife e Rio. ''''A turnê tem sido maravilhosa. O carinho que tenho recebido do público brasileiro é fantástico, estou me divertindo muito'''', diz. Cox acredita que o sucesso que alcançou não foi devido ao tipo de música que toca (mesmo porque afirma não se encaixar num único estilo), mas sim em como faz isso. ''''Descobri, ao longo da minha carreira, que a minha personalidade, minhas atitudes, o jeito que eu olho e sorrio para as pessoas fazem toda a diferença. Eu subo no palco e elas gritam. Daí eu pergunto: então eu não preciso tocar?'''', diverte-se Cox, com ar modesto. Se ele se sente uma estrela por causa disso? ''''Imagina, nem uso óculos escuros para proteger os olhos dos flashes'''', brinca, para logo em seguida emendar: ''''A posição de um super star nunca dura muito. As pessoas estão sempre procurando por novidades.'''' O DJ admirador dos brasileiros Marky e Anderson Noise avisa que os sets da turnê intitulada King of the Clubs não vão ser os mesmos, ainda que a essência permaneça. ''''Gosto de sentir a energia do povo, o que eles estão a fim de ouvir. Trouxe na minha mala o que há de melhor: muito house, techno, progressive, drum''''n''''bass, hard beats e até já arrisquei uma bossa nova percussiva. Misturo tudo isso à ''''maneira Carl Cox'''' sobre bases funkeadas, cheias de groo ves.'''' Tudo indica que a diversão é garantida.