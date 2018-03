Caricaturas de Loredano e Leo Martins, no Rio Depois de expostas durante todo o mês de março no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, as caricaturas de Loredano e Leo Martins, que são publicadas diariamente na página 2 do primeiro caderno do Estado, poderão ser vistas a partir de hoje na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio. Sinais Particulares, mesmo nome do espaço que os caricaturistas têm no jornal, reúne a visão deles sobre a política, o esporte e outros temas sempre presentes no noticiário. Serão expostas cerca de 80 caricaturas dos artistas, ambos cariocas, cujos traços se revezam há dois anos na página de opinião (as ilustrações de Loredano saíam no Caderno 2 desde 1993).