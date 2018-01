Caras novas no GNT

Mudanças à vista no GNT. Apresentadoras saem, novas chegam... No Saia-Justa, mais uma abandonou o time. Soninha Francine se despede da atração na quarta-feira. A jornalista, que é também vereadora, tem de se afastar do programa porque pretende se candidatar à Prefeitura de São Paulo este ano. As leis eleitorais não permitem que candidatos comandem programas de TV. Soninha já é a sexta integrante a deixar o programa de debates, que perdeu anteriormente Rita Lee, Fernanda Young, Ana Carolina, Luana Piovanni e Marisa Orth. O GNT não sabe quem colocará no lugar de Soninha, mas já há duas candidatas: Mariana Weickert, contratada pelo canal para uma participação especial na cobertura do São Paulo Fashion Week, e Lorena Calábria, nome quase certo para assumir o comando do Happy Hour, deixado recentemente por Astrid Fontenelle. Lorena, por sinal, deve cumprir contrato com a Record até março e só depois ir para o GNT. Até lá, a moça segue no Record News, uma vez que já foi afastada do Domingo Espetacular. A saída de Lorena da Record foi uma opção dela.